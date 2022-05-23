Зеленский и Неижпапа погасили новую украинскую марку с русским кораблем

В спецпогашении марок вместе с президентом участвовали командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"Такие вещи, как эта марка, – это, прежде всего, символы, которые помогают нам верить в нашу победу. Что мы непременно победим в этой войне, а оккупант пойдет ко дну. Интерес людей к этим маркам является подтверждением тому. Убежден, что таких символов победы у нас будет еще много", – сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Почтовые марки "Русский военный корабль… Все! Смерть врагам!" для отправки по Украине и "Русский военный корабль… Все! Слава нации!" для международных отправлений выпустят общим тиражом 5 млн экземпляров. Их будут продавать более чем в 1500 отделениях почты в Украине. 1,5 млн марок продадут на украинских и международных интернет-площадках. Смелянский отметил, что марки впервые будут продавать на мировых площадках и часть выручки будет направлена на поддержку защитников Украины.

По его словам, сегодня марки погасят во всех регионах страны, в частности в Донецкой и Луганской областях. В Киеве состоится погашение марок также за АР Крым, Севастополь и Херсон.