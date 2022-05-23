ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Неижпапа погасили новую украинскую марку с русским кораблем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский, Смелянский и Неижпапа погасили новую марку
Зеленский, Смелянский и Неижпапа погасили новую марку
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в погашении почтовой марки серии "Русский военный корабль…", которую ввела в обращение "Укрпошта" ко Дню морской пехоты Украины 23 мая. Об этом сообщил Офис президента.

В спецпогашении марок вместе с президентом участвовали командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"Такие вещи, как эта марка, – это, прежде всего, символы, которые помогают нам верить в нашу победу. Что мы непременно победим в этой войне, а оккупант пойдет ко дну. Интерес людей к этим маркам является подтверждением тому. Убежден, что таких символов победы у нас будет еще много", – сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Почтовые марки "Русский военный корабль… Все! Смерть врагам!" для отправки по Украине и "Русский военный корабль… Все! Слава нации!" для международных отправлений выпустят общим тиражом 5 млн экземпляров. Их будут продавать более чем в 1500 отделениях почты в Украине. 1,5 млн марок продадут на украинских и международных интернет-площадках. Смелянский отметил, что марки впервые будут продавать на мировых площадках и часть выручки будет направлена на поддержку защитников Украины.

По его словам, сегодня марки погасят во всех регионах страны, в частности в Донецкой и Луганской областях. В Киеве состоится погашение марок также за АР Крым, Севастополь и Херсон.

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс. 20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет.

После этого в "Укрпошті" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". С сегодняшнего дня ее продают по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента. 

Теги: почта, ВМС Украины, корабль, Владимир Зеленский, Укрпошта, Игорь Смелянский, Алексей Неижпапа, почтовая марка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
  "Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию"
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Наше поколение не может поддерживать этих старых подонков". 24-летний рокер Yungblud на концерте в Вене призвал к свержению Путина. Видео
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
"Идет на мировой рекорд". Мозговая показала цену на черешню в украинском магазине
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Макаревич ответил хейтерам, упрекающим людей, которые заработали деньги в РФ, а тратят их за границей
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (103433)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (36858)
3
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (33629)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (28945)
5
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (25782)
6
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (24268)
7
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (16049)
8
Сумская ответила Кондратюку на предложение разорвать отношения с проживающей в РФ дочерью (15901)
 
 
 
 