Зеленский и Неижпапа погасили новую украинскую марку с русским кораблем

В спецпогашении марок вместе с президентом участвовали командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.
"Такие вещи, как эта марка, – это, прежде всего, символы, которые помогают нам верить в нашу победу. Что мы непременно победим в этой войне, а оккупант пойдет ко дну. Интерес людей к этим маркам является подтверждением тому. Убежден, что таких символов победы у нас будет еще много", – сказал Зеленский.
Почтовые марки "Русский военный корабль… Все! Смерть врагам!" для отправки по Украине и "Русский военный корабль… Все! Слава нации!" для международных отправлений выпустят общим тиражом 5 млн экземпляров. Их будут продавать более чем в 1500 отделениях почты в Украине. 1,5 млн марок продадут на украинских и международных интернет-площадках. Смелянский отметил, что марки впервые будут продавать на мировых площадках и часть выручки будет направлена на поддержку защитников Украины.
По его словам, сегодня марки погасят во всех регионах страны, в частности в Донецкой и Луганской областях. В Киеве состоится погашение марок также за АР Крым, Севастополь и Херсон.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс. 20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет.
После этого в "Укрпошті" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". С сегодняшнего дня ее продают по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента.