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ОБЩЕСТВО

Марку "Русский военный корабль... все" начнут продавать 23 мая. Смелянский рассказал, как это будет происходить

Смелянский: Мы сделали все, чтобы учесть уроки прошлых продаж
Смелянский: Мы сделали все, чтобы учесть уроки прошлых продаж
Фото: Igor Smelyansky / Facebook

"Укрпошта" 23 мая выпускает марку "Русский военный корабль... все". Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Торжественные погашения по всей стране состоятся с утра до 14.00. Учитывая меры безопасности и участие почетных гостей, детали мероприятий и место публично не разглашаем раньше времени", – сообщил он.

С 14.00 марки будут продавать по всей стране в 1500 отделениях до уровня райцентров.

"Лимит – два блока по три марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже. Только на первую неделю мы даем в отделения 1 млн марок, то есть столько, сколько всего было марки "Корабль на". Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 млн марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и так далее", – написал Смелянский.

1,5 млн марок + мерч (майки, свитшоты и магниты) будут продаваться на шести интернет-площадках. Продажа на четырех украинских площадках стартуют 24 мая, а на двух международных – 25-27 мая.

"Мы сделали все, чтобы учесть уроки прошлых продаж, и желаю всем приятных покупок! А я завтра надеюсь увидеть многих из вас в Киеве!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10160004498213007

Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.

В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.

Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.

13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.

15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.

20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет.

23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Укрпошта, Игорь Смелянский
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