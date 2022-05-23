Марку "Русский военный корабль... все" начнут продавать 23 мая. Смелянский рассказал, как это будет происходить

"Торжественные погашения по всей стране состоятся с утра до 14.00. Учитывая меры безопасности и участие почетных гостей, детали мероприятий и место публично не разглашаем раньше времени", – сообщил он.
С 14.00 марки будут продавать по всей стране в 1500 отделениях до уровня райцентров.
"Лимит – два блока по три марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже. Только на первую неделю мы даем в отделения 1 млн марок, то есть столько, сколько всего было марки "Корабль на". Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 млн марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и так далее", – написал Смелянский.
1,5 млн марок + мерч (майки, свитшоты и магниты) будут продаваться на шести интернет-площадках. Продажа на четырех украинских площадках стартуют 24 мая, а на двух международных – 25-27 мая.
"Мы сделали все, чтобы учесть уроки прошлых продаж, и желаю всем приятных покупок! А я завтра надеюсь увидеть многих из вас в Киеве!" – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, оккупанты подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники. Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военных стал крылатой фразой. Змеиный был захвачен российскими оккупантами. Часть защитников Змеиного погибли, а те, кто выжили, попали в плен и потом были обменены, сообщал Зеленский.
В захвате острова участвовали два российских корабля, один из которых – флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", сообщали в ВМС Украины.
Именно он был изображен на марке, которую "Укрпошта" ввела в обращение 12 апреля. Ее выпустили в двух номиналах – для отправки за границу и по Украине тиражом 1 млн экземпляров.
13 апреля стало известно, что ВСУ подбили крейсер "Москва" в Черном море. 14 апреля минобороны РФ признало, что корабль пошел на дно.
15 апреля пресс-центр "Укрпошти" сообщил, что за марками выстраиваются очереди, а 18-го – что на eBay уже можно купить конверт с маркой за $1 тыс.
20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет.
23 апреля генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил, что "Укрпошта" приступает к печати марки "Русский военный корабль... все".