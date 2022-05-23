Марку "Русский военный корабль... все" начнут продавать 23 мая. Смелянский рассказал, как это будет происходить

"Торжественные погашения по всей стране состоятся с утра до 14.00. Учитывая меры безопасности и участие почетных гостей, детали мероприятий и место публично не разглашаем раньше времени", – сообщил он.

С 14.00 марки будут продавать по всей стране в 1500 отделениях до уровня райцентров.

"Лимит – два блока по три марки на клиента без исключений. В селах пока нет. Это позже. Только на первую неделю мы даем в отделения 1 млн марок, то есть столько, сколько всего было марки "Корабль на". Что будет, если продадим все за день? Дадим еще 1 млн марок ориентировочно 27 мая. Тоже объявим заранее. Потом еще миллион и так далее", – написал Смелянский.

1,5 млн марок + мерч (майки, свитшоты и магниты) будут продаваться на шести интернет-площадках. Продажа на четырех украинских площадках стартуют 24 мая, а на двух международных – 25-27 мая.

"Мы сделали все, чтобы учесть уроки прошлых продаж, и желаю всем приятных покупок! А я завтра надеюсь увидеть многих из вас в Киеве!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)