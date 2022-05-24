Матросов крейсера "Москва" пытаются признать погибшими "в результате катастрофы"

Так называемый "военный комиссариат" Республики Крым сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что ее сын пропал без вести "в результате катастрофы в открытом море" 13 апреля 2022 года.

Она также рассказала, что на встрече с командованием родственникам моряков сказали, что крейсер находился в нейтральных водах и не являлся участником боевых действий.

Аналогичную историю рассказала мать другого российского срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения минобороны РФ при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".

Женщине также пришло уже составленное заявление, написанное за нее. Там указано, что она признает, что тело ее сына не обнаружено в связи с тем, что произошла катастрофа. Ей предлагали подписать заявление, но женщина отказалась.

Война России против Украины. Главное (обновляется)