Матросов крейсера "Москва" пытаются признать погибшими "в результате катастрофы"

Так называемый "военный комиссариат" Республики Крым сообщил матери Мухаммеда Муртазаева, что ее сын пропал без вести "в результате катастрофы в открытом море" 13 апреля 2022 года.
Она также рассказала, что на встрече с командованием родственникам моряков сказали, что крейсер находился в нейтральных водах и не являлся участником боевых действий.
Аналогичную историю рассказала мать другого российского срочника, которая просит не называть своего имени. Подразделения минобороны РФ при этом настоятельно просят родителей подписать документы с формулировкой о гибели в результате катастрофы и отрицают участие крейсера в так называемой "специальной операции".
Женщине также пришло уже составленное заявление, написанное за нее. Там указано, что она признает, что тело ее сына не обнаружено в связи с тем, что произошла катастрофа. Ей предлагали подписать заявление, но женщина отказалась.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.
В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.