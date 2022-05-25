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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил Шойгу. Считает его заявление о "намеренном замедлении" наступления РФ жалким и неадекватным

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Президент назвал жалкими попытки РФ "перекрыть ложью" ее потери в войне против Украины
Президент назвал жалкими попытки РФ "перекрыть ложью" ее потери в войне против Украины
Фото: president.gov.ua

Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что РФ якобы сознательно замедляет наступление своих войск в Украине, – неадекватно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 24 мая, сообщает сайт главы государства.

"Сегодня из России прозвучало очередное совершенно неадекватное заявление о том, что они якобы специально "притормаживают" наступательные действия. Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали", – сказал он. 

Зеленский напомнил о потерях России за три месяца вторжения, а также сказал, что Россия почти полностью израсходовала свой боезапас ракет. 

"И это они хотят перекрыть ложью о том, что вроде бы воюют не в полную силу? Жалко. И придет время, когда они сами это признают", – добавил он. 

24 мая на заседании совета министров глав минобороны стран Организации Договора о коллективной безопасности Шойгу заявил, что наступление российских войск в Украине специально замедляется, чтобы якобы избежать жертв среди мирного населения. Россия, по его словам намерена воевать "до полного выполнения всех задач".

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал присутствия РФ на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

Россия не достигла ни одной из целей войны против Украины, о которых заявляла, подчеркнул 14 мая канцлер Германии Олаф Шольц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Шойгу, оборона, вторжение, Владимир Зеленский, демилитаризация, наступление, война России против Украины
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