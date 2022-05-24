"15-ю бригаду самарскую разъ...бали в говнище". ГУР Минобороны Украины опубликовало очередную запись разговора российского оккупанта

"Короче, поверь на слово, я просто в ах...е. Кошмар. Я здесь столько трупов увидел. Это п...здец. Разорванные трупы. У меня психика вообще, бл...дь, сейчас, я даже не знаю, как тебе все это объяснить. Просто п...здец", – сказал он.

Оккупант заявил, что "платят долларами и доллар падает". Эту ситуацию он назвал "на...баловом великим".

"10-го числа опять зарплата придет, опять нас там на...бут, как всегда. Вообще, планировали, нах...й, 10 тыс. в сутки боевых, а они на...бали, суки, пидорасы ...баные, бл...дь. Здесь уже бунт, реально бунт начался, и 80% даже в бой не идут. Да и мы в бой не идем. Да нах...й оно мне надо. Я на стройке больше зарабатываю", – сказал он.

Также он рассказал жене о потерях среди российских военных.

"15-ю бригаду самарскую вообще разъ...бали в говнище. Из 2 тыс. человек осталось 400. 30-ку разъ...бали так, что там вообще, бл...дь, живых никого не осталось, нах...й. 21-я бригада – вообще просто в говнище, нах...й. Одни трупы... Я здоровый мужик – я с ума схожу от этого, я не могу, нах...й, я плачу", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)