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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"15-ю бригаду самарскую разъ...бали в говнище". ГУР Минобороны Украины опубликовало очередную запись разговора российского оккупанта

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Оккупант в разговоре с женой рассказал о погибших российских военных и низкой зарплате
Оккупант в разговоре с женой рассказал о погибших российских военных и низкой зарплате
Фото: EPA (архив)

Главное управление разведки Минобороны Украины 24 мая в Facebook опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с женой.

"Короче, поверь на слово, я просто в ах...е. Кошмар. Я здесь столько трупов увидел. Это п...здец. Разорванные трупы. У меня психика вообще, бл...дь, сейчас, я даже не знаю, как тебе все это объяснить. Просто п...здец", – сказал он.

Оккупант заявил, что "платят долларами и доллар падает". Эту ситуацию он назвал "на...баловом великим".

"10-го числа опять зарплата придет, опять нас там на...бут, как всегда. Вообще, планировали, нах...й, 10 тыс. в сутки боевых, а они на...бали, суки, пидорасы ...баные, бл...дь. Здесь уже бунт, реально бунт начался, и 80% даже в бой не идут. Да и мы в бой не идем. Да нах...й оно мне надо. Я на стройке больше зарабатываю", – сказал он.

Также он рассказал жене о потерях среди российских военных.

"15-ю бригаду самарскую вообще разъ...бали в говнище. Из 2 тыс. человек осталось 400. 30-ку разъ...бали так, что там вообще, бл...дь, живых никого не осталось, нах...й. 21-я бригада – вообще просто в говнище, нах...й. Одни трупы... Я здоровый мужик – я с ума схожу от этого, я не могу, нах...й, я плачу", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/425960066038234/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В своих телефонных разговорах российские военнослужащие рассказывают о пытках и убийствах мирных жителей Украины и военнослужащих ВСУ.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: война России против Украины, прослушка, записи, ГУР Минобороны Украины
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