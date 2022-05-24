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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне использовали зарин под Гостомелем, были случаи отравления – экс-легионер

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Бобровников: До 10 человек из наших испытывали симптомы. У самых тяжелых это отказ почек
Бобровников: До 10 человек из наших испытывали симптомы. У самых тяжелых – это отказ почек
Скриншот: ПОПОВА / YouTube

Россияне использовали химическое оружие под Киевом, несколько украинских военных пострадали из-за отравления зарином в Гостомеле. Об этом рассказал бывший боец Интернационального легиона, журналист Алексей Бобровников в подкасте "Хроники войны" на YouTube-канале журналистки Татьяны Поповой.

"Группа из 14 человек. Моя группа зачищает одну территорию, семь человек находились в ангаре с "Мрією". Через несколько часов после возвращения с операции – тошнота, ребята блюют, возникают опухлости, проблемы с мочеиспусканием", – говорит он.

По словам Бобровникова, больше всего пострадали те, кто был возле "Мрії".

"У меня были незначительные симптомы, там есть до сих пор какие-то головные боли остаточные, но не могу связать это напрямую. С шестью людьми, мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, которые сказали, что это зарин. Одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята послали несколько семплов (образцов. – "ГОРДОН") крови, сказала, что это токсическая реакция на отравление зарином", – сообщил экс-легионер.

Бобровников предполагает, что отравление могло произойти из-за повреждения контейнера, где оккупанты хранили зарин, и при дальнейшем физическом контакте с вражеской техникой.

"До 10 человек из наших испытывали симптомы. У самых тяжелых – это отказ почек, у одного из них нарушена работа второго легкого до сих пор. Шесть человек оставались в больнице долгое время", – сказал экс-боец.

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

О применении химоружия 11 апреля сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, химическое оружие, война России против Украины, российские оккупанты
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