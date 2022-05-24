Россияне использовали зарин под Гостомелем, были случаи отравления – экс-легионер

Бобровников: До 10 человек из наших испытывали симптомы. У самых тяжелых – это отказ почек Скриншот: ПОПОВА / YouTube

"Группа из 14 человек. Моя группа зачищает одну территорию, семь человек находились в ангаре с "Мрією". Через несколько часов после возвращения с операции – тошнота, ребята блюют, возникают опухлости, проблемы с мочеиспусканием", – говорит он.

По словам Бобровникова, больше всего пострадали те, кто был возле "Мрії".

"У меня были незначительные симптомы, там есть до сих пор какие-то головные боли остаточные, но не могу связать это напрямую. С шестью людьми, мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, которые сказали, что это зарин. Одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята послали несколько семплов (образцов. – "ГОРДОН") крови, сказала, что это токсическая реакция на отравление зарином", – сообщил экс-легионер.

Бобровников предполагает, что отравление могло произойти из-за повреждения контейнера, где оккупанты хранили зарин, и при дальнейшем физическом контакте с вражеской техникой.

"До 10 человек из наших испытывали симптомы. У самых тяжелых – это отказ почек, у одного из них нарушена работа второго легкого до сих пор. Шесть человек оставались в больнице долгое время", – сказал экс-боец.