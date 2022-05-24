"Россияне пытаются заработать денег посредством вооруженного давления на мирных людей в Мелитополе. Так, из мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тыс. грн. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", – говорится в сообщении.

При этом, по данным ОВА, уже несколько дней нет возможности выезда из временно оккупированных территорий в направлении Запорожья не только из Мелитополя, но и из Энергодара.

"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам российские оккупанты не пропускают никакой автомобильный транспорт, есть скученная очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают российские военные. По сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой от 20 тыс. до 40 тыс. грн", – сообщили в ОВА.

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