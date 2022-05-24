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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты требуют 3–5 тыс. грн с жителей Мелитополя, желающих погинуть город – Запорожская ОВА

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Мелитополь временно оккупирован российскими войсками
Мелитополь временно оккупирован российскими войсками
Фото: EPA

Российские оккупанты требуют от жителей оккупированного Мелитополя Запорожской области деньги за выезд из города. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации 23 мая в Telegram.

"Россияне пытаются заработать денег посредством вооруженного давления на мирных людей в Мелитополе. Так, из мелитопольцев, желающих покинуть город, российские военные требуют на блокпостах от 3 до 5 тыс. грн. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских террористов, в условиях безработицы, дефицита и террора", – говорится в сообщении.

При этом, по данным ОВА, уже несколько дней нет возможности выезда из временно оккупированных территорий в направлении Запорожья не только из Мелитополя, но и из Энергодара.

"На блокпосту врага в Васильевке по неизвестным причинам российские оккупанты не пропускают никакой автомобильный транспорт, есть скученная очередь из более 400 машин. Со стороны Запорожья ждут проезда машин, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий Запорожского края. Транспорт также не пропускают российские военные. По сообщениям в соцсетях, проехать можно только заплатив взятку, размер которой от 20 тыс. до 40 тыс. грн", – сообщили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.

На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.

18 мая ОВА сообщала, что в Запорожской области оккупанты готовятся к фронтальным боям

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, российские оккупанты
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