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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе оккупанты собирают персональные данные жителей, выплачивая им по 10 тыс. руб. – обладминистрация

Мелитополь россияне контролируют с конца февраля
Мелитополь россияне контролируют с конца февраля
Фото: ЕРА

Российские оккупанты собирают персональные данные жителей захваченных ими районов Запорожской области. Об этом 20 мая проинформировала в Telegram областная военная администрация (ОВА).

"В Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тыс. руб. (около 4,8 тыс. грн) в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг", – говорится в сообщении.

Также, по данным обладминистрации, "оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление".

"В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврийской губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", – предположили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после открытого вторжения в Украину оккупировали часть Запорожской области.

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".

Теги: Россия, война, захват, оккупация, Мелитополь, вторжение, война России против Украины, пенсионеры, персональные данные, российские оккупанты
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