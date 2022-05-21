В Мелитополе оккупанты собирают персональные данные жителей, выплачивая им по 10 тыс. руб. – обладминистрация

"В Мелитополе захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тыс. руб. (около 4,8 тыс. грн) в обмен на персональные данные. Это происходило в центре предоставления административных услуг", – говорится в сообщении.
Также, по данным обладминистрации, "оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление".
"В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврийской губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", – предположили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после открытого вторжения в Украину оккупировали часть Запорожской области.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".