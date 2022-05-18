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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга – обладминистрация

Оккупанты проводят в Мелитополе усиленные проверки
Оккупанты проводят в Мелитополе усиленные проверки
Фото: ЕРА

В оккупированном Мелитополе Запорожской области действуют партизаны, которые убивают российских захватчиков. Об этом 17 мая проинформировала в Telegram областная военная администрация.

"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военные высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", – говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, в Мелитополь оккупанты завезли так называемых "шептунов", которые распространяют пророссийские фейки типа "В начале войны власть сдала город", "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы", "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".

"Все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", – объяснили в Запорожской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".

Теги: война, военные, оккупация, Мелитополь, партизаны, Запорожская область, эвакуация, Запорожская ОГА, война России против Украины, российские военные
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