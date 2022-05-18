В оккупированном Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга – обладминистрация

"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военные высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", – говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, в Мелитополь оккупанты завезли так называемых "шептунов", которые распространяют пророссийские фейки типа "В начале войны власть сдала город", "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы", "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен".
"Все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", – объяснили в Запорожской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".