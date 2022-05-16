"Уезжайте, пока мост не взорвали". Крымские партизаны облили желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в Евпатории

Чубаров не исключает, что в следующий раз в администрацию оккупантов бросят "коктейль Молотова" Фото: Рефат Чубаров / Facebook

"В ночь с 15-го на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует поскорее покинуть оккупированный полуостров. Пока мост через Керченский пролив не взорвали", – написал Чубаров.

Он не исключает, что в следующий раз в администрацию оккупантов бросят "коктейль Молотова".