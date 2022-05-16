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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Уезжайте, пока мост не взорвали". Крымские партизаны облили желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в Евпатории

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Чубаров не исключает, что в следующий раз в администрацию оккупантов бросят "коктейль Молотова"
Чубаров не исключает, что в следующий раз в администрацию оккупантов бросят "коктейль Молотова"
Фото: Рефат Чубаров / Facebook

В оккупированной Евпатории неизвестные облили желтой и голубой краской здание оккупационной администрации. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В ночь с 15-го на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует поскорее покинуть оккупированный полуостров. Пока мост через Керченский пролив не взорвали", – написал Чубаров.

Он не исключает, что в следующий раз в администрацию оккупантов бросят "коктейль Молотова".

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4982995795128868

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном 13 мая, подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым частью России.

В этот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные нацелены на освобождение всех территорий Украины, временно оккупированных Россией, – в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Евпатория, Рефат Чубаров, оккупация, ВСУ, война России против Украины
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