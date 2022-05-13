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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России

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Делегация Украины на переговорах о прекращении войны с РФ предлагала отставить вопрос Крыма, "но не навсегда", отметил Зеленский
Делегация Украины на переговорах о прекращении войны с РФ предлагала отставить вопрос Крыма, "но не навсегда", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина никогда не признает временно оккупированный РФ Крымский полуостров частью России.

Об этом в интервью RAI 1опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации... Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, если усложняет процесс переговоров, если усложняет процесс встречи президентов Украины и России", – сказал Зеленский.

По его словам, делегация Украины на переговорах в Турции о прекращении войны "предлагала отставить его, но не навсегда".

"[Предлагали], что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет… Мы не услышали согласия [в ответна этот вопрос, хотя раньше они [представители РФ] говорили, что это неплохой формат", – отметил президент Украины.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/693316545276641/

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

В Кремле заявляли, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, признание, интервью
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