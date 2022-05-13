Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России

Делегация Украины на переговорах о прекращении войны с РФ предлагала отставить вопрос Крыма, "но не навсегда", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью RAI 1, опубликованном 13 мая в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации... Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, если усложняет процесс переговоров, если усложняет процесс встречи президентов Украины и России", – сказал Зеленский.

По его словам, делегация Украины на переговорах в Турции о прекращении войны "предлагала отставить его, но не навсегда".

"[Предлагали], что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет… Мы не услышали согласия [в ответ] на этот вопрос, хотя раньше они [представители РФ] говорили, что это неплохой формат", – отметил президент Украины.