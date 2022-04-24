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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение вопроса Крыма может быть отложено на какой-то период, но Украина будет бороться за него – Ермак

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Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Крым был оккупирован Россией в 2014 году
Фото: krymr.com

Украина никогда не признает аннексию Крыма Россией, заявил журналистам 24 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает УНН.

"Крым, безусловно, – это территория Украины. Но этот вопрос непростой. И мы говорили, что сегодня обсуждается то, что решение этого вопроса может быть отложено на какой-то период. Но, безусловно, Украина никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет бороться за нашу территорию", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что объектами переговоров для Украины не могут быть независимость, территориальная целостность и суверенитет государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года, когда Россия масштабно вторглась в Украину, из Крыма российские войска зашли на материковую часть Украины.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

В Кремле заявляли, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.

Теги: Россия, Крым, референдум, война, переговоры, аннексия, война России против Украины, суверенитет, Андрей Ермак, границы
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