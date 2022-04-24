Решение вопроса Крыма может быть отложено на какой-то период, но Украина будет бороться за него – Ермак

Крым был оккупирован Россией в 2014 году Фото: krymr.com

"Крым, безусловно, – это территория Украины. Но этот вопрос непростой. И мы говорили, что сегодня обсуждается то, что решение этого вопроса может быть отложено на какой-то период. Но, безусловно, Украина никогда не признает незаконную аннексию Крыма и будет бороться за нашу территорию", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что объектами переговоров для Украины не могут быть независимость, территориальная целостность и суверенитет государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.