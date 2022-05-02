Экс-министр обороны Украины Радецкий о том, пойдет ли Украина на Донбасс и Крым: Только так закончится война

Журналист спросил: "Украина может пойти на Донецк, Луганск и даже на Крым?"

"При полном вооружении, чтобы нам помогли вооружением, боеприпасами и всеми средствами разведки, – может. И эта война должна этим закончиться. Только так. Другого для нас не дано. Только так будет решен вопрос. Потому что с Путиным, с этой кликой нельзя по-другому разговаривать. Они другого языка не понимают. Дипломатия для них отсутствует. Все построено на обмане, на жестоком цинизме", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ почти восемь лет не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Войну в РФ называют "спецоперацией".

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. Сейчас, согласно данным Генштаба, армия РФ продолжает наступательные действия с целью получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 1 мая, потери российских оккупантов составили около 23,5 тыс. личного состава, а также более 1 тыс. танков, 192 самолета, 155 вертолетов и другое.