Из оккупированного Мелитополя выехало около половины жителей – мэр

"По нашим данным, из Мелитополя уехали за последние два месяца 45–50% жителей, это почти 60–65 тыс. жителей уехали. Поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей", – рассказал мэр.

По его словам, немного лучше ситуациях в селах около города. Однако туда еще не дошли массово российские оккупанты. Как только это случится оттуда тоже начнут массово выезжать жители, считает Федоров.

"Не уехали из города только пожилые люди или те, у кого есть пожилые родственники, или не имеющие возможности и родственников на территории, которая контролируется правительством Украины", – добавил он.