В Мелитополе двух девушек похитили оккупанты из-за дружбы с проукраинской активисткой

"Только что в Мелитополе шестеро вооруженных мужчин похитили моих подруг. Нас посередине улицы затащили в машины: подруг – в белый джип с буквой Z, меня – в легковушку. Затем военный, руководивший операцией, заглянул в машину и сказал: "Эту выкиньте, с ней уже говорили", – написала женщина.

Телефон у Кумок забрали. Она считает, что цель похищения – напугать ее и запретить писать правду о происходящем.

"Рассказали гордо о том, что в Херсоне блогера убили, а меня пока не будут, но "еще раз поговорить придут". Считаю, это акция не спланированная, а личная инициатива рядового военного, увидевшего знакомое нелюбимое лицо и решившего выслужится столь зверским способом", – добавила она.

Позже Кумок сообщила, что ее подруг отпустили: их вывезли за пределы Мелитополя, забрали телефоны и паспорта и высадили. Домой их подвез попутчик.

"В машине девушки спросили, что те планируют с ними делать и будут ли насиловать. Ответ был: "Да будем", – но никто их не тронул, просто высадили – и все. В дороге солдаты спросили: "Вы сейчас, небось, рыдать будете?" На вопрос "Почему нас забрали?" ответили, что им намекнули же, а они с первого раза не поняли. На прямой вопрос "Это из-за того, что мы были вместе с Таней?" ответа не было", – пишет активистка.