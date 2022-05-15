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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе двух девушек похитили оккупанты из-за дружбы с проукраинской активисткой

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В марте оккупанты задерживали Кумок вместе с семьей
В марте оккупанты задерживали Кумок вместе с семьей
Фото: Tatiana Kumok / Facebook

13 мая российские оккупанты в Мелитополе Запорожской области похитили двух девушек из-за связи с местной проукраинской активисткой Татьяной Кумок. Об этом сама Кумок написала в Facebook.

"Только что в Мелитополе шестеро вооруженных мужчин похитили моих подруг. Нас посередине улицы затащили в машины: подруг – в белый джип с буквой Z, меня – в легковушку. Затем военный, руководивший операцией, заглянул в машину и сказал: "Эту выкиньте, с ней уже говорили", – написала женщина.

Телефон у Кумок забрали. Она считает, что цель похищения – напугать ее и запретить писать правду о происходящем.

"Рассказали гордо о том, что в Херсоне блогера убили, а меня пока не будут, но "еще раз поговорить придут". Считаю, это акция не спланированная, а личная инициатива рядового военного, увидевшего знакомое нелюбимое лицо и решившего выслужится столь зверским способом", – добавила она.

Позже Кумок сообщила, что ее подруг отпустили: их вывезли за пределы Мелитополя, забрали телефоны и паспорта и высадили. Домой их подвез попутчик.

"В машине девушки спросили, что те планируют с ними делать и будут ли насиловать. Ответ был: "Да будем", – но никто их не тронул, просто высадили – и все. В дороге солдаты спросили: "Вы сейчас, небось, рыдать будете?" На вопрос "Почему нас забрали?" ответили, что им намекнули же, а они с первого раза не поняли. На прямой вопрос "Это из-за того, что мы были вместе с Таней?" ответа не было", – пишет активистка.

https://www.facebook.com/PinkPantherWedding/videos/556456642816593/

Контекст:

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами зашли в 150-тысячный Мелитополь. В городе неоднократно, уже после входа российских войск, проходили массовые проукраинские митинги. Несмотря на стрельбу, которую открывали оккупанты, горожане кричали в их сторону: "На х...й домой!"

Кумок была среди митингующих против оккупантов. На своих страницах в соцсетях она регулярно публикует информацию о том, что происходит в оккупированном городе.

В марте ее вместе с мамой и отцом, выпускающим редактором газеты "Мелитопольские ведомости", задержали оккупанты. Вскоре после задержания их отпустили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, похищение, Мелитополь, Запорожская область, активист, война России против Украины, российские оккупанты
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