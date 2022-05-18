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"Покоя оккупантам не будет!" В ВСУ сообщили, кто подорвал российский бронепоезд в Мелитополе

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Россия пригнала похожий бронепоезд в Мелитополь в начале марта
Россия пригнала похожий бронепоезд в Мелитополь в начале марта
Скриншот: Минобороны России / Facebook (архив)

Бронепоезд российских оккупантов в Мелитополе Запорожской области 18 мая подорвали военнослужащие движения сопротивления Сил спецопераций. Об этом пресс-центр Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook.

Сегодня СМИ сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе дистанционно подорвали бронепоезд с личным составом оккупантов. Железнодорожные пути повреждены, бронепоезд, как и локомотив с 10 цистернами горюче-смазочных материалов, остановлен. 

В ТрО подтвердили информацию о взрыве. 

"Покоя оккупантам не будет, враг будет уничтожен и наказан! Бойцы движения сопротивления взорвали бронепоезд оккупантов в Мелитополе. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом", – сообщили авторы поста. 

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/posts/317285077237244

Ранее военнослужащие движения сопротивления ССО подорвали мост в Акимовке под Мелитополем. 

Контекст:

Судя по фото и видео, которые публиковали в соцсетях и пабликах, РФ пригнала бронепоезд в Мелитополь в начале марта. Как отмечал портал Defence Express, "специальные поезда" типа "Амур" и "Байкал" действительно находятся на вооружении железнодорожных войск армии РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, взрыв, Мелитополь, взрывчатка, ВСУ, территориальная оборона, поезд
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