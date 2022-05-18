"Покоя оккупантам не будет!" В ВСУ сообщили, кто подорвал российский бронепоезд в Мелитополе

Сегодня СМИ сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе дистанционно подорвали бронепоезд с личным составом оккупантов. Железнодорожные пути повреждены, бронепоезд, как и локомотив с 10 цистернами горюче-смазочных материалов, остановлен.
В ТрО подтвердили информацию о взрыве.
"Покоя оккупантам не будет, враг будет уничтожен и наказан! Бойцы движения сопротивления взорвали бронепоезд оккупантов в Мелитополе. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом", – сообщили авторы поста.
Ранее военнослужащие движения сопротивления ССО подорвали мост в Акимовке под Мелитополем.
Судя по фото и видео, которые публиковали в соцсетях и пабликах, РФ пригнала бронепоезд в Мелитополь в начале марта. Как отмечал портал Defence Express, "специальные поезда" типа "Амур" и "Байкал" действительно находятся на вооружении железнодорожных войск армии РФ.