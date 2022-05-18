"Покоя оккупантам не будет!" В ВСУ сообщили, кто подорвал российский бронепоезд в Мелитополе

Сегодня СМИ сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе дистанционно подорвали бронепоезд с личным составом оккупантов. Железнодорожные пути повреждены, бронепоезд, как и локомотив с 10 цистернами горюче-смазочных материалов, остановлен.

В ТрО подтвердили информацию о взрыве.

"Покоя оккупантам не будет, враг будет уничтожен и наказан! Бойцы движения сопротивления взорвали бронепоезд оккупантов в Мелитополе. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом", – сообщили авторы поста.

Ранее военнослужащие движения сопротивления ССО подорвали мост в Акимовке под Мелитополем.