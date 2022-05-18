В Мелитополе подорвали бронепоезд РФ вместе с личным составом – СМИ

По данным издания и платформы патриотических движений "Штаб оборони Запорізького краю", произошел подрыв бронепоезда российских оккупантов.
"Состав поезда – 10 вагонов, подрыв был произведен под вагоном с личным составом. По результатам взрыва повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10 цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом", – сообщил штаб.
"РИА Мелитополь" предполагает, что бронепоезд был взорван "мелитопольскими партизанами". Кроме того, по данным издания, после взрыва в центре Мелитополя произошла перестрелка.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, комментируя взрыв на железной дороге в Мелитополе, написал, что этот поезд российские оккупанты пригнали в город еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.
"Загнали и уже оттуда не выгонят", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Фото и видео российского бронепоезда в Мелитополе публиковали в соцсетях и пабликах в начале марта. Как отмечал портал Defence Express, "специальные поезда" типа "Амур" и "Байкал" действительно стоят на вооружении железнодорожных войск армии РФ.