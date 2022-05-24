"Мы вчера "укра" поймали, я ему свой "свинокол" в сердце вогнал". В перехваченном разговоре оккупант сравнивает себя с персонажем "Властелина колец"

В разговоре с женой захватчик рассказывает о своей мечте перерезать человеку сухожилия Фото: ЕРА

"Российских оккупантов не зря называют орками – некоторые из них действительно фанатеют от этих персонажей "Властелина колец" и наслаждаются убийствами мирных украинцев. Новый перехват СБУ шокирует, и это уже не фантастика, а обычный зверский рашизм и садизм", – говорится в сообщении.

В разговоре с женой оккупант рассказывает, как он убил украинца.

"Мы вчера "укра" поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой "свинокол" прямо в сердце вогнал. У меня нож двухсторонний, клинок, как у Фродо Беггинса. Говорят: "Все, кончайте с ним", он: "Нет, нет"... Так что я свою мечту… Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол", – говорит захватчик.

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