"Цены, п...здец, как поднялись". Российскому оккупанту командир советует получить еще одно ранение, чтобы купить квартиру – СБУ

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает, что за деньги, полученные за ранение, купил автомобиль Фото: depositphotos.com

В перехваченном правоохранителями разговоре россиянин рассказывает, что на полученные за ранения средства приобрел автомобиль. И в то же время жалуется, что не может купить даже однокомнатную квартиру в Астрахани в связи с девальвацией рубля.

"У нас однокомнатная в Астрахани четыре ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen Polo, 12-го года. Цены, п...здец, как поднялись..." – говорит оккупант.

В ответ командир его собеседника шутит, что "еще одно ранение и как раз хватит".

Война России против Украины. Главное (обновляется)