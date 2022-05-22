"Цены, п...здец, как поднялись". Российскому оккупанту командир советует получить еще одно ранение, чтобы купить квартиру – СБУ

В перехваченном правоохранителями разговоре россиянин рассказывает, что на полученные за ранения средства приобрел автомобиль. И в то же время жалуется, что не может купить даже однокомнатную квартиру в Астрахани в связи с девальвацией рубля.
"У нас однокомнатная в Астрахани четыре ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen Polo, 12-го года. Цены, п...здец, как поднялись..." – говорит оккупант.
В ответ командир его собеседника шутит, что "еще одно ранение и как раз хватит".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли более 29 тыс. человек.
18 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что ряд подразделений российских оккупантов открыто отказались воевать в Украине.
19 мая в СБУ заявили, что российские оккупанты массово стреляют себе в ноги, чтобы не участвовать в войне против Украины.