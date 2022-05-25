Ахметов: Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины

"А во что я верю — так это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", – заявил Ахметов.
По его словам, сейчас на победу Украины бок о бок работают и власть, и бизнес, и гражданское общество.
"Я думаю, мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского союза. А там правила и отношения между властью и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны жить и строить страну, – подчеркнул бизнесмен. – Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, так же, как и мои взгляды и ценности. Именно поэтому в течение долгих лет я – самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле Ахметов заявил, что сегодня задача бизнеса – помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство. Бизнесмен также говорил, что после победы поможет восстанавливать разрушенный оккупантами Мариуполь.
16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе.
18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.
22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.
23 февраля бизнесмен вернулся в Украину.