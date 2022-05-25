Ахметов: Верю в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины

Ринат Ахметов: Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, так же, как и мои взгляды и ценности Фото: dsnews.ua

"А во что я верю — так это в нашу победу, с Крымом и Донбассом в составе единой Украины", – заявил Ахметов.

По его словам, сейчас на победу Украины бок о бок работают и власть, и бизнес, и гражданское общество.

"Я думаю, мы все – и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец – хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. За нашу свободу сейчас мужественно сражается наша украинская армия. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского союза. А там правила и отношения между властью и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны жить и строить страну, – подчеркнул бизнесмен. – Моя позиция неизменна. Я был, есть и буду проукраинским, так же, как и мои взгляды и ценности. Именно поэтому в течение долгих лет я – самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик Украины. И вижу Украину свободной, демократической европейской страной".

Война России против Украины. Главное (обновляется)