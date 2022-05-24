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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов: Всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее и "Шахтер" вернулся в украинский Донецк

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Ринат Ахметов: В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины
Ринат Ахметов: В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины
Фото: scm.com.ua

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил болельщиков команды с 86-летием и пожелал скорейшей победы и возвращения в мирный украинский Донецк, сообщает сайт СКМ.

"Я всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, чтобы "Шахтер" вернулся в мирный украинский Донецк и чтобы следующий день рождения клуба мы отметили все вместе на нашей "Донбасс Арене", – говорится в поздравлении президента клуба.

Ахметов поблагодарил всех сотрудников клуба за помощь украинцам во время войны. Клуб открыл центр для переселенцев на "Арене Львов", команда проводит благотворительные матчи по всей Европе, собирая средства для поддержки украинцев и рассказывая всему миру правду о страшной войне в Украине.

"В это сложное время мы делаем и будем делать все возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины", – заявил Ахметов.

Теги: футбол, Ринат Ахметов, Шахтер Донецк, война России против Украины
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