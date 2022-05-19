С началом войны Ахметов и Зеленский примирились – польское СМИ

Взаимопонимание самого богатого украинца с президентом издание также подтверждает цитатой Ахметова: "Наша общая цель – свободная и независимая Украина. Мы хотим помочь выиграть эту войну и помочь украинцам выжить".

Автор отмечает, что сегодня Ахметов не сконцентрирован на футболе, а его внимание направлено на Мариуполь и его предприятия там, в особенности "Азовсталь", которая стала главным оплотом героического сопротивления защитников Мариуполя российским оккупантам.

Контекст:

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал "Forbes Украина" оценивает его состояние в $7,6 млрд.

11 ноября 2021 года "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении.

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.