Ахметов: Каждый украинец, и я в том числе, делает все от нас зависящее для победы Украины

Ринат Ахметов: Я свой выбор сделал давно. В 2014 году я жестко осудил сепаратизм и заявил, что Донбасс может быть счастлив только в единой Украине Фото: pravda.com.ua

"Украина сегодня объединена как никогда в нашей воле к победе. Владимир Зеленский как президент страны достойно выполняет свой конституционный долг по защите государства. Каждый украинец, в том числе и я, делает все от нас зависящее для победы Украины в этой войне", – сказал бизнесмен.

Беспрецедентная поддержка всем свободным и цивилизованным миром наравне со сплоченностью общества и героическими усилиями армии дают уверенность, что Украина победит, уверен Ринат Ахметов.

"Вера в Украину, героизм и мужество наших воинов, единство украинской нации и беспрецедентная поддержка нашей страны всем свободным и цивилизованным миром дают уверенность, что Украина победит в этой войне", – сказал он.

Мариуполь был, есть и будет украинским, подчеркнул бизнесмен. Происходящее в Мариуполе он назвал глубочайшей трагедией и катастрофой, за которую Россия должна понести естественность.

"Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на нашем заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы. Как и верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", – сказал Ахметов.

Бизнесмен подчеркнул, что счастливым и успешным украинский Донбасс может быть исключительно в составе единой, независимой и свободной Украины, о чем он неоднократно говорил начиная с 2014 года.

"Я свой выбор сделал давно. Как уроженец украинского Донецка я стал самым крупным частным инвестором в нашу страну, в 2014 году я жестко осудил сепаратизм и заявил, что Донбасс может быть счастлив только в единой Украине. В 2022 году, в начале войны, я назвал Путина военным преступником", – добавил Ахметов.

По его словам, сегодня Украина сражается не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"У нас есть сила и воля бороться. Уверен, мы выиграем эту войну", – подытожил бизнесмен.

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