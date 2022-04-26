Ахметов и его бизнес делают все, чтобы Украина побыстрее победила в войне – глава ДТЭК Тимченко

"В первые дни войны Ринат Ахметов публично заявил о своей личной позиции и позиции всей нашей группы, назвав [президента России Владимира] Путина военным преступником, обозначив Россию страной, которая каждый день совершает преступления против нашей страны, и что он лично и вся группа сделают все для того, чтобы мы побыстрее победили в этой войне", – сообщил Тимченко.
Глава ДТЭК подчеркнул, что Ахметов находится в Украине с первого дня войны.
"За несколько недель до начала войны акционер говорил, что "неважно, где я нахожусь, важно то, что я делаю. В самые трудные времена я буду со своим народом". Как он сказал – так и происходит. Он находится в Украине с первого дня войны", – добавил Тимченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле Ахметов заявил, что сегодня задача бизнеса – помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия, и сохранить независимое и европейское государство. Бизнесмен также говорил, что после победы поможет восстанавливать разрушенный оккупантами Мариуполь.
16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен находился в Украине и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области. Он сообщил, что в 2022 году "Метинвест" инвестирует $1 млрд в новое производство в Мариуполе.
18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Его пресс-секретарь Анна Терехова сообщала, что у бизнесмена там запланирован ряд встреч. "Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – говорила она.
22 февраля, после признания Россией "независимости" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", Ахметов выступил с призывом к единству власти, бизнеса и украинских граждан. Это, по словам бизнесмена, является залогом выживания страны.
23 февраля бизнесмен вернулся в Украину.