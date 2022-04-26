Ахметов и его бизнес делают все, чтобы Украина побыстрее победила в войне – глава ДТЭК Тимченко

"В первые дни войны Ринат Ахметов публично заявил о своей личной позиции и позиции всей нашей группы, назвав [президента России Владимира] Путина военным преступником, обозначив Россию страной, которая каждый день совершает преступления против нашей страны, и что он лично и вся группа сделают все для того, чтобы мы побыстрее победили в этой войне", – сообщил Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что Ахметов находится в Украине с первого дня войны.

"За несколько недель до начала войны акционер говорил, что "неважно, где я нахожусь, важно то, что я делаю. В самые трудные времена я буду со своим народом". Как он сказал – так и происходит. Он находится в Украине с первого дня войны", – добавил Тимченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)