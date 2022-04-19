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Игорь Суркис: Ахметов – настоящий патриот

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Игорь Суркис сказал, что не обсуждает с Ринатом Ахметовым бизнес, но говорит о футболе, о войне и о том, "как поддержать наших людей"
Игорь Суркис сказал, что не обсуждает с Ринатом Ахметовым бизнес, но говорит о футболе, о войне и о том, "как поддержать наших людей"
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнесмен, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью Fanday.net, которое вышло 18 апреля, рассказал, что поддерживает хорошие отношения с владельцем футбольного клуба "Шахтер", украинским миллиардером Ринатом Ахметовым.

"Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей. Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович – настоящий патриот. Патриот – не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится – и все будет расставлено по своим местам", – заявил Суркис.

Контекст:

По версии "Forbes Украина", Ахметов – самый богатый украинец, его состояние журнал в 2021 году оценил в $7,6 млрд. Братья Игорь и Григорий Суркисы занимают в этом рейтинге 41-е место, их состояние оценивалось в $260 млн. 

В 2022 году украинская редакция Forbes еще не оценивала состояние богатейших людей страны. По версии американского Forbes, Ахметов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял половину своего состояния.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Ринат Ахметов, Украина, Игорь Суркис, бизнес, война России против Украины, миллиардер, бизнесмен
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