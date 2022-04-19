Игорь Суркис: Ахметов – настоящий патриот

Игорь Суркис сказал, что не обсуждает с Ринатом Ахметовым бизнес, но говорит о футболе, о войне и о том, "как поддержать наших людей" Фото: depositphotos.com

"Давно не говорили, но мы поддерживаем хорошие отношения. Мы не разговариваем с ним о бизнесе, а говорим о футболе, войне, как поддержать наших людей. Кто бы что ни говорил, Ринат Леонидович – настоящий патриот. Патриот – не тот, кто кричит лозунги, а тот, кто помогает стране. Я не хочу каждый день давать интервью и говорить, что я сделал. Мне это не нужно. Война закончится – и все будет расставлено по своим местам", – заявил Суркис.