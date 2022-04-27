Ахметов занял твердую проукраинскую позицию еще в 2014 году в Донецке – глава ДТЭК Тимченко

"В 2014 году [Ахметов], находясь в Донецке – фактически под дулами автоматов, – четко сказал, что счастливый Донбасс может быть только в составе Украины. Он прямо назвал так называемых "лидеров" так называемой "ДНР" проходимцами, которые ведут Донбасс к краху. Он заявил: "Нам и Донбассу с так называемой "ДНР", не по пути". Если вы это называете "дипломатией", то что же тогда является позицией? Это была твердая проукраинская позиция", – заявил Тимченко.

Он добавил, что это была "четкая и однозначная позиция, публично озвученная непосредственно в украинском Донецке, который тогда уже был наводнен российскими боевиками".

"Я считаю, что в 2014 году позиция о том, что мы видим Донбасс в составе Украины, была достаточной. Когда сейчас начались военные действия, Ринат Ахметов тоже назвал все своими именами. У него позиция всегда очень прямолинейная, исходя из его принципов и жизненных ценностей", – считает гендиректор ДТЭК.