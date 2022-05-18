СКМ будет требовать от России компенсации всех убытков из-за военной агрессии – Ахметов

Ринат Ахметов: Капитализация объектов до начала войны составляла более $20 млрд Фото: shakhtar.com

"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", – заявил бизнесмен.

По его словам, довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла $10 млрд плюс $1 млрд в виде готовой продукции и сырья. В целом же с начала полномасштабной войны российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.

"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более $20 млрд", – добавил Ахметов.

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