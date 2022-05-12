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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СКМ Ахметова ежедневно отдает на помощь Украине $1 млн – директор по коммуникациям

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Наталья Емченко: Мы передали эти деньги правительству и людям в виде гуманитарной помощи и поддержки силам обороны
Наталья Емченко: Мы передали эти деньги правительству и людям в виде гуманитарной помощи и поддержки силам обороны
Фото: Natalya Yemchenko / Facebook

Предприятия СКМ бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабной войны России против Украины ежедневно передают примерно $1 млн Вооруженным силам, территориальной обороне и на гуманитарную помощь пострадавшим. Об этом сообщила директор СКМ по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко в интервью изданию Kyiv Post.

"Люди прежде всего – это то, на чем мы сейчас сосредоточены: помогать людям, городам и нашей стране. С начала войны СКМ жертвует около $1 млн в день. Мы передали эти деньги правительству и людям в виде гуманитарной помощи и поддержки силам обороны", – сообщила директор по коммуникациям компании.

СКМ продолжит помогать Вооруженным силам Украины, территориальной обороне и украинским гражданам, добавила она.

"СКМ неизменно придерживается этой позиции и действует как патриотическая инвестиционная группа, всячески поддерживающая Украину", – подчеркнула Емченко.

Компания всячески поддерживает усилия правительства и президента и сделает все возможное и невозможное, чтобы остановить эту войну и принести победу Украине.

"СКМ является партнером правительства Украины и президента. Украина проделала фантастическую работу, остановив Россию. Наша с президентом общая цель – построить европейскую, экономически конкурентоспособную и сплоченную страну. Надеюсь, Украина станет частью ЕС", – отметила директор по коммуникациям, добавив, что для этого СКМ приложит все свои силы и международный опыт.

По ее словам, владелец СКМ Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор сыграет значимую роль в послевоенном восстановлении Украины.

"Послевоенное восстановление создаст много возможностей. Цель Украины – максимально эффективно использовать эту возможность. СКМ и Ринат Ахметов не упустят шанс помочь Украине стать лучше", – отметила Емченко.

Бизнесмен уже заявил, что готов инвестировать в восстановление украинского Мариуполя.

"Мариуполь – это не только символ трагедии. Это история легендарной обороны и очень большой вклад в нашу общую победу", – добавила директор СКМ по коммуникациям.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, Мариуполь, помощь, деньги, война России против Украины, Наталья Емченко
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