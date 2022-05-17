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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов: Власть, общество и бизнес объединены общей идеей победы Украины

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Ринат Ахметов: Мы все едины как никогда. В этом залог нашей победы
Ринат Ахметов: Мы все едины как никогда. В этом залог нашей победы
Фото: akhmetovfoundation.org

Украинское общество, бизнес и власть сейчас объединены одной целью – защитить страну и восстановить территориальную целостность Украины. Об этом заявил украинский бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI.

"Президент и правительство Украины, каждый украинец и я лично объединены одной целью – защитить страну, вернуть наши территории и восстановить Украину как сильное демократическое европейское государство. Мы все едины как никогда. В этом залог нашей победы", – сообщил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что предприятия СКМ, футбольный клуб "Шахтер" и его благотворительный фонд уже выделили на помощь Украине суммарно около €100 млн.

"Все бизнесы СКМ, футбольный клуб "Шахтер", мой благотворительный фонд сейчас сосредоточены только на одном – помочь Украине победить в войне, а мирным украинцам – выжить. Мы поставляем медикаменты, продукты, проводим эвакуацию, помогаем украинской армии. Мы уже выделили €100 млн на помощь стране, более половины из которых уже потрачены. Останавливаться на этом не будем", – сообщил бизнесмен.

Предприятия СКМ также продолжают обеспечивать жизнедеятельность страны, восстанавливают разрушенные войной линии электропередачи и другие объекты критической инфраструктуры, отметил он.

Теги: Ринат Ахметов, СКМ, благотворительный фонд , война России против Украины
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