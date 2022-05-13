"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"

"Великая история киевского "Динамо" – это история больших побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей. "Динамо" давно и прочно является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины", – заявил Ахметов.
Он отметил, что историю "Динамо" писали многие поколения выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников клуба, но одно все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять славные динамовские традиции и достигать самых высоких целей.
"Амбиции и желание побеждать всегда объединяли "Динамо" и "Шахтер", а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние "Шахтера" и "Динамо" – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на "Донбасс Арене" и в Киеве на "Олимпийском" – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов", – заявил президент ФК "Шахтер".
Ахметов подчеркнул, что сегодня Украина живет в ожидании главной, общей для нашей страны победы.
"И я от всего сердца надеюсь, что совсем скоро "Динамо" и "Шахтер" вновь встретятся на стадионах мирной, процветающей Украины и проведут еще много ярких матчей при заполненных трибунах. Желаю болельщикам "Динамо" мира и добра, а клубу – новых громких побед и исторических достижений", – написал он.
ФК "Динамо" Киев был основан 13 мая 1927 года. Первая зарегистрированная игра состоялась 17 июля 1928 года против одесского "Динамо". Она завершилась со счетом 2:2.
В советский период клуб выиграл 13 чемпионатов и стал первой не московской командой, выигравшей чемпионат СССР.
При независимой Украине "Динамо" (Киев) выиграл 16 национальных чемпионатов, 13 национальных кубков, девять Суперкубков Украины.