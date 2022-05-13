Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
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"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"

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Ахметов: "Великая история киевского "Динамо" это история больших побед и свершений
Ахметов: "Великая история киевского "Динамо" – это история больших побед и свершений
Фото: EPA

13 мая исполняется 95 лет со дня основания футбольного клуба "Динамо" Киев. На имя его президента Игоря Суркиса свои поздравления направил украинский бизнесмен, президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов. Текст обнародовали на сайте ФК "Шахтер".

"Великая история киевского "Динамо" – это история больших побед и свершений, это десятки выигранных трофеев и успехи на международной арене, это уважение футбольного мира и преданность миллионов людей. "Динамо" давно и прочно является символом не только украинского футбола, но и сильной независимой Украины", – заявил Ахметов.

Он отметил, что историю "Динамо" писали многие поколения выдающихся руководителей, талантливых игроков, тренеров и работников клуба, но одно все эти годы оставалось неизменным – стремление сохранять славные динамовские традиции и достигать самых высоких целей.

"Амбиции и желание побеждать всегда объединяли "Динамо" и "Шахтер", а еще обеспечивали красивое соперничество наших клубов на футбольном поле. Противостояние "Шахтера" и "Динамо" – это украшение украинского чемпионата, а наши матчи в Донецке на "Донбасс Арене" и в Киеве на "Олимпийском" – это самые лучшие и памятные игры в истории клубов", – заявил президент ФК "Шахтер".

Ахметов подчеркнул, что сегодня Украина живет в ожидании главной, общей для нашей страны победы.

"И я от всего сердца надеюсь, что совсем скоро "Динамо" и "Шахтер" вновь встретятся на стадионах мирной, процветающей Украины и проведут еще много ярких матчей при заполненных трибунах. Желаю болельщикам "Динамо" мира и добра, а клубу – новых громких побед и исторических достижений", – написал он.

Контекст:

ФК "Динамо" Киев был основан 13 мая 1927 года. Первая зарегистрированная игра состоялась 17 июля 1928 года против одесского "Динамо". Она завершилась со счетом 2:2.

В советский период клуб выиграл 13 чемпионатов и стал первой не московской командой, выигравшей чемпионат СССР.

При независимой Украине "Динамо" (Киев) выиграл 16 национальных чемпионатов, 13 национальных кубков, девять Суперкубков Украины.

Теги: футбол, Ринат Ахметов, Украина, Динамо Киев, Игорь Суркис, Донбасс, стадион, поздравление, ФК Шахтер
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