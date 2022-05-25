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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предоставили $4 млн для программы разминирования территорий Украины от российских мин и неразорвавшихся бомб

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С начала нападения РФ в Украине обезвредили более 97,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 7 мая
С начала нападения РФ в Украине обезвредили более 97,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 7 мая
Фото: Political-Military Affairs, US Dept of State / Twitter

Соединенные Штаты выделили $4 млн новой помощи, на которые будут сформированы 10 команд для разминирования освобожденных от российских оккупантов территорий Украины.

Об этом 25 мая в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки [гуманитарной организации по разминированию] The Halo Trust в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от российских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой, в свои общины", – говорится в сообщении диппредставительства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 97,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 7 мая.

Теги: Россия, США, Украина, посольство США, помощь, вторжение, война России против Украины, разминирование, российские оккупанты
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