США предоставили $4 млн для программы разминирования территорий Украины от российских мин и неразорвавшихся бомб

Об этом 25 мая в Twitter сообщило посольство США в Украине.

"На этой неделе Соединенные Штаты предоставили $4 млн новой поддержки [гуманитарной организации по разминированию] The Halo Trust в Украине, на которые будут задействованы 10 команд для очистки территорий от российских наземных мин и неразорвавшихся бомб, чтобы семьи могли безопасно возвращаться домой, в свои общины", – говорится в сообщении диппредставительства.

Цього тижня Сполучені Штати надали * 4 млн нової підтримки @TheHALOTrust в Україні, на які буде задіяно 10 команд для очищення територій від російських наземних мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повертатися додому, до своїх громад. #UnitedwithUkraine * https://t.co/sInAyuZrhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине обезвредили более 97,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили в ГСЧС 7 мая.