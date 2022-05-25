Зеркаль о нефтяном эмбарго ЕС: Венгрия решила, что наступил ее звездный час. Но у Украины есть прекрасный рычаг

Зеркаль: Это в руках правительства и президента – хотим мы говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и навязывает Евросоюзу, или мы еще не готовы к этому Фото: ЕРА

Такое мнение чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль высказала 25 мая в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция велась на YouTube-канале фонда

"Венгрия воспользовалась ситуацией. И фактически мы и Европейский союз предоставили ей такую возможность воспользоваться ситуацией. Их аппетит по фондам Европейского союза растет каждый день. Они решили, что наступил такой звездный час, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не было разрушено европейское единство. К сожалению, им позволили это сделать. Фактически Еврокомиссии пришлось вносить изменения в свою политику и разрешить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода. Не говоря уже о переоборудовании нефтеперерабатывающих заводов. Это еще не все – они, конечно, получат все средства, которые были заморожены по другим программам", – заявила она.

Это, как отметила Зеркаль, "действительно грустно".

"Потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг – нефтепровод "Дружба". И даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая тоже получает нефть через нефтепровод "Дружба", то к Венгрии идет отдельный отрезок этой нитки нефтепровода. И на мой взгляд, было бы целесообразно, если бы с ним что-то произошло. Но опять же, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и навязывает Евросоюзу, или мы еще не готовы к этому", – добавила дипломат.