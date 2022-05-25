Зеркаль о нефтяном эмбарго ЕС: Венгрия решила, что наступил ее звездный час. Но у Украины есть прекрасный рычаг

Такое мнение чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль высказала 25 мая в ходе дискуссии на Киевском форуме по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка Open Ukraine. Трансляция велась на YouTube-канале фонда
"Венгрия воспользовалась ситуацией. И фактически мы и Европейский союз предоставили ей такую возможность воспользоваться ситуацией. Их аппетит по фондам Европейского союза растет каждый день. Они решили, что наступил такой звездный час, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы не было разрушено европейское единство. К сожалению, им позволили это сделать. Фактически Еврокомиссии пришлось вносить изменения в свою политику и разрешить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на строительство нового нефтепровода. Не говоря уже о переоборудовании нефтеперерабатывающих заводов. Это еще не все – они, конечно, получат все средства, которые были заморожены по другим программам", – заявила она.
Это, как отметила Зеркаль, "действительно грустно".
"Потому что в руках Украины есть прекрасный рычаг – нефтепровод "Дружба". И даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая тоже получает нефть через нефтепровод "Дружба", то к Венгрии идет отдельный отрезок этой нитки нефтепровода. И на мой взгляд, было бы целесообразно, если бы с ним что-то произошло. Но опять же, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и навязывает Евросоюзу, или мы еще не готовы к этому", – добавила дипломат.
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
Венгрия – последняя страна, которая блокирует введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ. The Wall Street Journal писала, что ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
12 мая министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти.