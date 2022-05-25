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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западу необходимо объединение и уверенность в себе, сейчас объединенного Запада нет – Зеленский

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Зеленский: Есть единство на европейском континенте относительно Украины, ее будущего? Я не вижу пока что. Это справедливо? Нет
Зеленский: Есть единство на европейском континенте относительно Украины, ее будущего? Я не вижу пока что. Это справедливо? Нет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что объединенного Запада на сегодняшний день не существует. Об этом он сказал 25 мая, выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Видео опубликовал в YouTube Офис президента.

Отвечая на вопрос, что еще нужно сейчас Украине от мира, помимо финансовой и военной помощи, которую оказывают разные страны, Зеленский заявил: "Уверенность в себе".

"Это необходимо не только Украине. Это необходимо Западу. Им необходимо быть объединенными. Наша сила в Украине – в объединении людей с президентом, с властью, с вооруженными силами. Мы все стали одной армией, и в этом есть прочность", – сказал он.

Президент подчеркнул, что, учитывая огромное техническое преимущество российской армии перед украинской, Западу сейчас необходимо объединение и уверенность в себе и знание, что Украина – часть их мира, что они объединились не просто с Украиной, а вокруг страны, которая равноправна с ними.

"Пока что мы до конца этого не ощущаем. Мы этого не ощущали, когда Украину не брали в НАТО, потом, когда нам помогают, мы благодарны президенту [США Джо] Байдену, но мы находимся на европейском континенте и должны получать поддержку объединенной Европы", – считает Зеленский.

Он упомянул проблему закрытия украинского неба от российских авиаударов, которая не была решена.

"Сейчас вопрос Европейского союза. Скажите, есть единство на европейском континенте относительно Украины, ее будущего? Я не вижу пока что. Это справедливо? Нет. Посмотрите на Финляндию и Швецию. Они решили идти в НАТО. Я бы даже не так сказал: Россия толкала Украину в НАТО, а потом войной в Украине толкнула Финляндию и Швецию в НАТО. И все хотят объединяться, чтобы жить. Есть сейчас единство по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Нет. Так есть крепкий объединенный Запад? Нет. Вот и все", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что с санкциями против России "то же самое".

"Мы дошли до шестого пакета. Все говорят – шестой пакет, эмбарго на нефть. За это время Россия заработает $200 млрд, они могут купить любое оружие. Внедрен ли шестой пакет? Нет, Венгрии что-то не подходит", – сказал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: НАТО, оружие, Всемирный экономический форум, санкции, Швеция, Давос, Венгрия, нефть, Финляндия, эмбарго, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины
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