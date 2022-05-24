"В интересах Европы искать решения, а не отговорки". В МИД отреагировали на заявление премьера Нидерландов о статусе кандидата в члены ЕС для Украины

ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле, отметил Николенко Фото: depositphotos.com

Такое мнение 24 мая в Facebook выразил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата в члены ЕС.

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях, – написал Николенко. – Предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим".

По словам спикера МИД, Украина "защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы ценой жизней своих граждан".

"Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле. В интересах Европы искать решения, а не отговорки", – подчеркнул Николенко.

Рютте 23 мая в ходе выступления в парламенте Нидерландов заявил, что многим странам ЕС идея о скором предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза не нравится. Кроме того, это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали этого статуса, добавил премьер.

Он указал, что до нападения РФ Украина была "очень далеко" от статуса кандидата в члены ЕС.

Как вариант, Украине могут предложить путь Боснии и Герцеговины, когда страна становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщают, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить полноценный статус, рассказал Рютте. Это гарантирует, что правительство Украины "не будет демотивировано", резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский 22 мая на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве заявлял, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.