Зеленский: Ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне

Зеленский: Думаю, никто не понимает так, как наши близкие друзья, что Украина уже давно в ЕС Фото: EPA

"Важную роль на сегодня Польша играет в нашем общем будущем – будущем в Евросоюзе. Думаю, никто не понимает так, как наши близкие друзья, что Украина уже давно в Евросоюзе, уже давно является частью Европы... [...] На этом пути нам нужны дружественные отношения и мощные амбассадоры", – сказал президент.

Он заявил, что Польша является одной из таких стран.

"Мы думаем, что это обязательно будет. Мы ожидаем кандидатства Украины в ЕС в июне", – сказал Зеленский.