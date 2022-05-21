В Испании заявили о готовности поддержать евроинтеграцию Украины. Но есть одно условие

В июне ожидается отчет Еврокомиссии о членстве Украины в ЕС Фото: ЕРА

Отчет Еврокомиссии по этому вопросу ожидается в июне.

Альбарес отметил, что в случае положительного для Украины отчета Испания поддержит решение предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

При этом глава МИД Испании положительно отозвался об идее президента Франции Эммануэля Макрона создать европейское сообщество нового типа, к которому могли бы присоединиться не входящие в состав Евросоюза Украина и Великобритания.

25 марта "Европейская правда" писала со ссылкой на собственные источники, что Испания входит в число шести стран, которые в отношении поддержки евроинтеграции Украины "являются проблемными, но не критическими". Издание сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить такие страны поддержать Украину. "Найдем общий язык", – говорил он об Испании.