В Испании заявили о готовности поддержать евроинтеграцию Украины. Но есть одно условие

Отчет Еврокомиссии по этому вопросу ожидается в июне.
Альбарес отметил, что в случае положительного для Украины отчета Испания поддержит решение предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
При этом глава МИД Испании положительно отозвался об идее президента Франции Эммануэля Макрона создать европейское сообщество нового типа, к которому могли бы присоединиться не входящие в состав Евросоюза Украина и Великобритания.
25 марта "Европейская правда" писала со ссылкой на собственные источники, что Испания входит в число шести стран, которые в отношении поддержки евроинтеграции Украины "являются проблемными, но не критическими". Издание сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский намерен убедить такие страны поддержать Украину. "Найдем общий язык", – говорил он об Испании.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".