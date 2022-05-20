Евросоюз выплатил Украине €600 млн макрофинансовой помощи

"Сегодня мы выплатили новый транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд для Украины в 2022 году", – написала президент Еврокомиссии.
Также она подчеркнула, что ЕС будет работать над платформой реконструкции, "чтобы помочь восстановить Украину как свободную демократическую страну".
Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022
More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for * in 2022.
Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U
По расчетам Минэкономики, в 2022 году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Из-за ущерба, нанесенного российскими оккупационными войсками, Украина нуждается в поддержке в объеме до 7$ млрд ежемесячно, заявил 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский.
По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, потери от разрушения зданий и инфраструктуры в результате вторжения РФ достигли примерно $60 млрд и будут расти по мере продолжения войны.
СМИ сообщали 17 мая, что Еврокомиссия создает план послевоенной финансовой помощи "Отстроить Украину", который требует от украинской власти побороть коррупцию и провести все реформы для возможного вступления в ЕС. Согласно документу, на восстановление Украины понадобится около 10 лет.