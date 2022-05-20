Евросоюз выплатил Украине €600 млн макрофинансовой помощи

По словам фон дер Ляйен, ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину после войны Фото: depositphotos.com

"Сегодня мы выплатили новый транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи Украине. Мы предложили дополнительный кредит в размере €9 млрд для Украины в 2022 году", – написала президент Еврокомиссии.

Также она подчеркнула, что ЕС будет работать над платформой реконструкции, "чтобы помочь восстановить Украину как свободную демократическую страну".

Today, we disbursed a new tranche of €600 million in Macro-Financial Assistance to Ukraine



More is coming - we proposed an additional €9 billion loan for * in 2022.



Beyond relief, we'll work on a reconstruction platform to help rebuild Ukraine as a free, democratic country. pic.twitter.com/zoZtzvEg7U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2022