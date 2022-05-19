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Кулеба: Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине

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Кулеба: Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины потерпела неудачу и должна прекратиться
Кулеба: Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины потерпела неудачу и должна прекратиться
Фото: EPA

Украине нужен полноценный статус кандидата в члены Евросоюза и определенность в перспективе евроинтеграции, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться", – написал министр.

По его мнению, эта практика "только воодушевила" президента РФ Владимира Путина.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", – подчеркнул Кулеба.

9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", и предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС.

Украинские власти эту идею не поддержали. Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", считает Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Украина уже давно все заслужила". По его словам, "нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать".

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Макрона "очень интересным". Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, без каких-либо ограничений или "фальшивых заверений".

Контекст:

В Европейский союз сейчас входят 27 государств. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к нему присоединилась Хорватия. Сейчас, по данным сайта Европейской комиссии, пять стран – Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция – являются странами – кандидатами на членство в ЕС, а Косово и Босния и Герцеговина  потенциальными кандидатами.

28 февраля 2022 года, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.

Вслед за Украиной заявки на вступление в ЕС подали Молдова и Грузия.

Теги: евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, ЕС
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