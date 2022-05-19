Кулеба: Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине

"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться", – написал министр.

По его мнению, эта практика "только воодушевила" президента РФ Владимира Путина.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", – подчеркнул Кулеба.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий", и предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС.

Украинские власти эту идею не поддержали. Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", считает Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Украина уже давно все заслужила". По его словам, "нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать".

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал предложение Макрона "очень интересным". Однако министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, без каких-либо ограничений или "фальшивых заверений".