Украина может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство – МИД Украины

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", – отметил Николенко.
По его словам, война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы.
"Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС, – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим", – заявил спикер МИД Украины.
Он подчеркнул, что Украина намерена получить статус кандидата в ЕС уже в июне.
"Сегодня Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", – резюмировал Николенко.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присоединение Украины к ЕС требует времени и предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств. Его инициативу поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.