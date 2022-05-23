Украина может быстрее пройти путь к членству в ЕС, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство – МИД Украины

По словам Николенко, кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия Фото: depositphotos.com

"Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные европейские страны продемонстрируют лидерство", – отметил Николенко.

По его словам, война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы.

"Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС, – изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим", – заявил спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что Украина намерена получить статус кандидата в ЕС уже в июне.

"Сегодня Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия", – резюмировал Николенко.