Президенты Польши и Словакии проедут по европейским столицам для лоббирования членства Украины в ЕС – Зеленский

В речи Зеленский поблагодарил Польшу за многолетнюю защиту интересов Украины на европейском континенте.
"И я благодарен за вашу готовность – за твою, Анджей, личную готовность – осуществить вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой визиты в европейские столицы с целью лоббирования вопроса членства Украины в Европейском союзе в странах, как говорится, "скептиках". На самом деле, они не скептики, а будущие оптимисты. Именно так вижу нашу общую, очень важную задачу в этом направлении", – сказал Зеленский.
Дуда в свою очередь пообещал, что "не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".