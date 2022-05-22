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ПОЛИТИКА

Президенты Польши и Словакии проедут по европейским столицам для лоббирования членства Украины в ЕС – Зеленский

Дуда будет лоббировать украинскую евроинтеграцию в странах, чьи лидеры сомневаются в ней
Дуда будет лоббировать украинскую евроинтеграцию в странах, чьи лидеры сомневаются в ней
Фото: president.gov.ua

Президенты Польши и Словакии Анджей Дуда и Сузанна Чапутова намерены посетить столицы стран Евросоюза с целью лоббирования членства Украины в Европейском союзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде на специальном заседании с участием Дуды. Выступление опубликовал Офис президента.

В речи Зеленский поблагодарил Польшу за многолетнюю защиту интересов Украины на европейском континенте.

"И я благодарен за вашу готовность – за твою, Анджей, личную готовность – осуществить вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой визиты в европейские столицы с целью лоббирования вопроса членства Украины в Европейском союзе в странах, как говорится, "скептиках". На самом деле, они не скептики, а будущие оптимисты. Именно так вижу нашу общую, очень важную задачу в этом направлении", – сказал Зеленский.

Дуда в свою очередь пообещал, что "не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Польша, Словакия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Евросоюз, Зузана Чапутова, ЕС
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