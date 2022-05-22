Президенты Польши и Словакии проедут по европейским столицам для лоббирования членства Украины в ЕС – Зеленский

Дуда будет лоббировать украинскую евроинтеграцию в странах, чьи лидеры сомневаются в ней Фото: president.gov.ua

В речи Зеленский поблагодарил Польшу за многолетнюю защиту интересов Украины на европейском континенте.

"И я благодарен за вашу готовность – за твою, Анджей, личную готовность – осуществить вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой визиты в европейские столицы с целью лоббирования вопроса членства Украины в Европейском союзе в странах, как говорится, "скептиках". На самом деле, они не скептики, а будущие оптимисты. Именно так вижу нашу общую, очень важную задачу в этом направлении", – сказал Зеленский.

Дуда в свою очередь пообещал, что "не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС".