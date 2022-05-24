Премьер Нидерландов считает, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата в члены ЕС

До нападения РФ Украина была "очень далеко" от статуса кандидата в члены ЕС, отметил Рютте Фото: EPA

По его словам, многим странам ЕС эта идея не нравится. Кроме того, это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали статуса кандидата, добавил Рютте.

Как вариант, Украине могут предложить путь Боснии и Герцеговины, когда страна становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщают, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить полноценный статус, рассказал премьер Нидерландов. Это гарантирует, что правительство Украины "не будет демотивировано", отметил Рютте.

Он указал, что до нападения РФ Украина была "очень далеко" от статуса кандидата в члены ЕС.

Заявления некоторых европейских лидеров о том, что Украина является частью европейской семьи, Рютте назвал скорее "эмоциональными", чем "юридическими".

Дополнительный саммит лидеров ЕС по Украине состоится на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский 22 мая на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве заявлял, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.