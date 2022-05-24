Премьер Нидерландов считает, что Украина вряд ли скоро получит статус кандидата в члены ЕС

По его словам, многим странам ЕС эта идея не нравится. Кроме того, это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали статуса кандидата, добавил Рютте.
Как вариант, Украине могут предложить путь Боснии и Герцеговины, когда страна становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщают, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить полноценный статус, рассказал премьер Нидерландов. Это гарантирует, что правительство Украины "не будет демотивировано", отметил Рютте.
Он указал, что до нападения РФ Украина была "очень далеко" от статуса кандидата в члены ЕС.
Заявления некоторых европейских лидеров о том, что Украина является частью европейской семьи, Рютте назвал скорее "эмоциональными", чем "юридическими".
Дополнительный саммит лидеров ЕС по Украине состоится на следующей неделе.
Президент Владимир Зеленский 22 мая на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве заявлял, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".