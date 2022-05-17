Эрдоган заявил, что Турция не может одобрить членство в НАТО Финляндии и Швеции

Эрдоган: Мы не будем говорить "да" вступлению Фото: ЕРА

"Мы не будем говорить "да" вступлению в НАТО тех, кто вводит санкции против Турции", – сказал Эрдоган.

Он также назвал Финляндию и Швецию странами, которые "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций".

Президент Турции отметил, что высокопоставленным представителям Финляндии и Швеции, которые собираются в ближайшие дни прибыть в Анкару для переговоров об Альянсе, "не стоит утруждать себя".

"Они едут нас убеждать? Пусть не обижаются, но им не стоит утруждать себя", – подчеркнул Эрдоган.

13 мая он заявлял, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

14 мая заявил спикер Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров. Он заявил, что "Рабочая партия Курдистана" (РПК), признанная террористической организацией Турцией, США и Евросоюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции. Спикер президента Турции заявил, что в Швеции РПК должны запретить.