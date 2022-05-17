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Эрдоган заявил, что Турция не может одобрить членство в НАТО Финляндии и Швеции

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Эрдоган: Мы не будем говорить "да" вступлению
Эрдоган: Мы не будем говорить "да" вступлению
Фото: ЕРА

Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, заявил 16 марта в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает государственное турецкое агентство "Анадолу".

"Мы не будем говорить "да" вступлению в НАТО тех, кто вводит санкции против Турции", – сказал Эрдоган.

Он также назвал Финляндию и Швецию странами, которые "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций".

Президент Турции отметил, что высокопоставленным представителям Финляндии и Швеции, которые собираются в ближайшие дни прибыть в Анкару для переговоров об Альянсе, "не стоит утруждать себя".

"Они едут нас убеждать? Пусть не обижаются, но им не стоит утруждать себя", – подчеркнул Эрдоган.

13 мая он заявлял, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

14 мая заявил спикер Эрдогана Ибрагим Калын говорил, что Турция не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров. Он заявил, что "Рабочая партия Курдистана" (РПК), признанная террористической организацией Турцией, США и Евросоюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции. Спикер президента Турции заявил, что в Швеции РПК должны запретить.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

15 мая власти Финляндии официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО. В тот же день руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину. Премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.

В МИД РФ сообщили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс, заявив, в частности, об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера".

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, отреагировал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Финляндия, переговоры, террористы, Курдистан, президент, членство
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