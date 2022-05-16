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В МИД России заявили об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера" из-за решения Швеции вступить в НАТО

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Членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции, заявили в МИД РФ
Членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции, заявили в МИД РФ
Фото: depositphotos.com

Вступление Швеции в НАТО "нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом". Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 16 мая на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности, – отмечается в сообщении. – В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока".

В Москве считают, что "в любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции" потому, что "стране никто не угрожает".

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО.

"Согласно оценке правительства, членство в НАТО – лучший способ защитить безопасность Швеции в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр Магдалена Андерссон на пресс-конференции 16 мая заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.

Накануне, 15 мая, руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

14 мая Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

15 мая власти Финляндии и Швеции официально сообщили о решении подавать заявку в НАТО.

В МИД РФ 16 мая заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс.

У России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО, отреагировал 16 мая Путин. В то же время глава Кремля утверждает, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

Теги: Россия, НАТО, Швеция, МИД России, угрозы, безопасность, Российская Федерация, вступ, членство
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