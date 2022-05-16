В МИД России заявили об ответных шагах "военно-технического, так и иного характера" из-за решения Швеции вступить в НАТО

Членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции, заявили в МИД РФ Фото: depositphotos.com

"Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности, – отмечается в сообщении. – В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока".

В Москве считают, что "в любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции" потому, что "стране никто не угрожает".

Правительство Швеции 16 мая приняло решение о подаче заявки страны на членство в НАТО.

"Согласно оценке правительства, членство в НАТО – лучший способ защитить безопасность Швеции в свете фундаментально изменившейся обстановки по безопасности после вторжения России в Украину, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр Магдалена Андерссон на пресс-конференции 16 мая заявила, что посол Швеции в НАТО вскоре представит заявку Альянсу, она будет подана вместе с Финляндией.

Накануне, 15 мая, руководство Социально-демократической партии Швеции приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Желание вступить в Альянс правящая в Швеции партия связала с политикой безопасности страны.