В МИД РФ заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

По его словам, для России "совершенно очевидно", что безопасность Швеции и Финляндии в результате этого решения не укрепится.
Он также заявил, что то, каким образом Россия будет обеспечивать свою безопасность "после изменения этой общей натовской конфигурации", – "вопрос отдельный", но "никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно".
По мнению Рябкова, после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО "общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше".
14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз, и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
15 мая власти Финляндии и Швеции официально заявили о решении подавать заявку в НАТО.