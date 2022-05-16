В МИД РФ заявили, что не будут "просто мириться" со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Рябков считает, что безопасность Швеции и Финляндии не укрепится от вступления в НАТО Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

По его словам, для России "совершенно очевидно", что безопасность Швеции и Финляндии в результате этого решения не укрепится.

Он также заявил, что то, каким образом Россия будет обеспечивать свою безопасность "после изменения этой общей натовской конфигурации", – "вопрос отдельный", но "никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно".

По мнению Рябкова, после присоединения Швеции и Финляндии к НАТО "общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше".

14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО и этому способствовали действия России. Комментируя впоследствии этот разговор, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз, и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.