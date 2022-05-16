Турция назвала свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Главным требованием он назвал отказ Швеции от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической.

Также министр заявил, что Швеция и Финляндия должны "предоставить четкие гарантии безопасности и отменить экспортные запреты для Турции".

При этом он подчеркнул, что Турция "никому не угрожает и не ищет рычагов влияния", но Швеция и Финляндия "должны прекратить поддерживать террористов в своих странах".

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

15 мая власти Финляндии и Швеции официально заявили о решении подавать заявку в НАТО.