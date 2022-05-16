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Турция назвала свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Чавушоглу заявил, что Турция "никому не угрожает и не ищет рычагов влияния"
Чавушоглу заявил, что Турция "никому не угрожает и не ищет рычагов влияния"
Фото: EPA

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил журналистам список требований, которые Турция считает необходимыми для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он говорил 15 мая после встречи министров иностранных дел стран НАТО, сообщает Reuters.

Главным требованием он назвал отказ Швеции от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической. 

Также министр заявил, что Швеция и Финляндия должны "предоставить четкие гарантии безопасности и отменить экспортные запреты для Турции". 

При этом он подчеркнул, что Турция "никому не угрожает и не ищет рычагов влияния", но Швеция и Финляндия "должны прекратить поддерживать террористов в своих странах". 

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

15 мая власти Финляндии и Швеции официально заявили о решении подавать заявку в НАТО. 

Теги: Турция, НАТО, терроризм, Швеция, Финляндия, курды, Мевлют Чавушоглу
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