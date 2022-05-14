Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – Подоляк о вероятном расширении НАТО

Так он прокомментировал звонок президента Финляндии Саули Нийнисте президенту России Владимиру Путину, во время которого финский лидер проинформировал главу Кремля о намерении Финляндии вступить в Североатлантический альянс в связи с агрессивными действиями РФ против Украины.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор Нийнисте с российским президентом с дипломатического языка на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)