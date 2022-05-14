Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – Подоляк о вероятном расширении НАТО

Так он прокомментировал звонок президента Финляндии Саули Нийнисте президенту России Владимиру Путину, во время которого финский лидер проинформировал главу Кремля о намерении Финляндии вступить в Североатлантический альянс в связи с агрессивными действиями РФ против Украины.
"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор Нийнисте с российским президентом с дипломатического языка на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", – написал Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.