Для Швеции заявление Эрдогана о членстве страны в НАТО стало неожиданностью. МИД Финляндии заявил: нужно терпение

"Я встречалась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече. У нас очень хорошие и конструктивные отношения, и ничего подобного до нас не доводилось", – сказала Линде.
По ее словам, такой вопрос не поднимали также "ни посол НАТО, ни одна из 30 стран" – членов Альянса.
Линде надеется, что Швеция сможет вести диалог с членами НАТО, если решит подавать заявку на членство в Альянсе и получит от членов НАТО положительный ответ.
Официально Швеция пока не получала озвученный Эрдоганом сигнал. Линде намерена обсудить вопрос с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу 14 мая.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто тоже отреагировал на слова Эрдогана.
Как пишет HS.fi, на пресс-конференции он заявил, что в таких вопросах можно ожидать разных позиций. Он сказал, что переговоры с Чавушоглу проходили хорошо и МИД Турции высказывал позитивную позицию по вопросу членства Финляндии в НАТО.
Финляндии "необходимо терпение в этих процессах", добавил он.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.