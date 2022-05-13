Для Швеции заявление Эрдогана о членстве страны в НАТО стало неожиданностью. МИД Финляндии заявил: нужно терпение

Эрдоган сегодня выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: tccb.gov.tr

"Я встречалась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече. У нас очень хорошие и конструктивные отношения, и ничего подобного до нас не доводилось", – сказала Линде.

По ее словам, такой вопрос не поднимали также "ни посол НАТО, ни одна из 30 стран" – членов Альянса.

Линде надеется, что Швеция сможет вести диалог с членами НАТО, если решит подавать заявку на членство в Альянсе и получит от членов НАТО положительный ответ.

Официально Швеция пока не получала озвученный Эрдоганом сигнал. Линде намерена обсудить вопрос с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу 14 мая.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто тоже отреагировал на слова Эрдогана.

Как пишет HS.fi, на пресс-конференции он заявил, что в таких вопросах можно ожидать разных позиций. Он сказал, что переговоры с Чавушоглу проходили хорошо и МИД Турции высказывал позитивную позицию по вопросу членства Финляндии в НАТО.

Финляндии "необходимо терпение в этих процессах", добавил он.