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"Исторический день". Власти Финляндии официально приняли решение подавать заявку в НАТО

Премьер и президент Финляндии заявили о готовности подать заявку на членство страны в НАТО после одобрения парламентом
Премьер и президент Финляндии заявили о готовности подать заявку на членство страны в НАТО после одобрения парламентом
Фото: EPA

Финляндия 15 мая приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Решение принято на совместном заседании президента Саули Нийнисте и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности, сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что 15 мая президент совместно с комитетом завершили работу над докладом о вступлении Финляндии в НАТО. Доклад будет представлен в парламент после его одобрения на пленарном заседании правительства.

"На встрече президент и министерский комитет договорились, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО после того, как парламент заслушает их отчет", – говорится в сообщении. 

Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО. Соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

Детали принятого решения президент, а также премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен представили на пресс-конференции, сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

"Это исторический день. Открывается новая эра", – сказал Нийнисте. 

Премьер-министр Санна Марин поблагодарила президента за сотрудничество и выразила надежду, что парламент также согласится с позицией правительства. Она подчеркнула, что главное для властей страны – безопасность Финляндии и финнов. В то же время Финляндия готова взять на себя ответственность за безопасность всего Альянса, как делает каждый член НАТО. 

По словам Марин, это решение укрепит ЕС, чей голос в НАТО может стать сильнее. Кроме того, присоединение к НАТО двух скандинавских стран укрепит безопасность всего скандинавского региона, а также региона Балтийского моря.

Министр обороны Антти Кайкконен сообщил, что заявка Финляндии на членство в НАТО подготовлена к подаче. Он также отметил, что гарантии безопасности означают не только получение безопасности, но и предоставление ее. По словам Кайкконена, Финляндия известна как страна, знающая свои обязанности и обладающая хорошей обороноспособностью. "Мы не собираемся в НАТО с пустыми руками", – сказал он. 

Проблемным вопросом остается позиция Турции. По словам министра иностранных дел Пекки Хаависто, следует ожидать, что другие страны, кроме Турции, могут выдвигать требования по важным для них вопросам на этапе ратификации Финляндией НАТО. Однако на данный момент другие страны обещают Финляндии большую поддержку, и можно ожидать быстрой обработки заявки на членство в Совете НАТО. По словам министра, "некоторые страны даже соревнуются, кто ратифицирует первым".

Президент Финляндии отметил, что не ожидал такой реакции от Турции и "смущен" ей.  Он сказал, что Финляндии сейчас нужен четкий ответ от Турции. Нийнисте готов к новой дискуссии с турецким коллегой в ближайшие дни.

Комментируя прошедший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, Нийнисте обратил внимание, что тон разговора и выбор слов были спокойными, Путин не повторял озвученных весной угроз, и его реакция была мягче, чем любые комментарии России по этому поводу с 2016 года.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Премьер-министр Финляндии в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел страны Анн Линде заявила, что для ее страны заявление Эрдогана стало неожиданностьюМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что его стране "необходимо терпение в этих процессах".

Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

Теги: Турция, НАТО, Финляндия, Саули Нийнисте, ратификация, соглашение, членство, Санна Марин, Пекка Хаависто
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