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Турция не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров – спикер Эрдогана

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Турция хочет переговоров с Финляндией и Швецией по поводу НАТО
Турция хочет переговоров с Финляндией и Швецией по поводу НАТО
Фото: EPA

Турция не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы. Об этом агентству Reuters 14 мая заявил спикер президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, Турция "по сути, поднимает этот вопрос как вопрос своей национальной безопасности".

Калын заявил, что "Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией Турцией, США и Еврооюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе, и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции. 

Спикер заявил, что в Швеции РПК должны запретить. 

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел страны Анн Линде заявила, что для ее страны заявление Эрдогана стало неожиданностьюМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что его стране "необходимо терпение в этих процессах"

Теги: Турция, НАТО, Швеция, Финляндия
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