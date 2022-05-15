Турция не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров – спикер Эрдогана

По его словам, Турция "по сути, поднимает этот вопрос как вопрос своей национальной безопасности".
Калын заявил, что "Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией Турцией, США и Еврооюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе, и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции.
Спикер заявил, что в Швеции РПК должны запретить.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Министр иностранных дел страны Анн Линде заявила, что для ее страны заявление Эрдогана стало неожиданностью. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что его стране "необходимо терпение в этих процессах"