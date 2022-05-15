Турция не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров – спикер Эрдогана

Турция хочет переговоров с Финляндией и Швецией по поводу НАТО Фото: EPA

По его словам, Турция "по сути, поднимает этот вопрос как вопрос своей национальной безопасности".

Калын заявил, что "Рабочая партия Курдистана", признанная террористической организацией Турцией, США и Еврооюзом, занималась сбором средств и вербовкой в Европе, и ее присутствие "сильно, открыто и признано", в частности, в Швеции.

Спикер заявил, что в Швеции РПК должны запретить.