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Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО – правящая партия

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Стремление в НАТО в Швеции связывают с безопасностью
Стремление в НАТО в Швеции связывают с безопасностью
Фото: pixabay.com

15 мая руководство правящей в Швеции Социально-демократической партии приняло решение работать над вступлением страны в НАТО. Об этом сказано в заявлении партии.

"Правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, выразила односторонние предостережения относительно размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории", – говорится в заявлении.

Желание вступить в Альянс правящая партия связала с политикой безопасности страны.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.

12 мая Марин и президент Финляндии Саули Нийнисте объявили о поддержке вступления страны в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Анн Линде заявила, что для ее страны заявление Эрдогана стало неожиданностьюМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал, что его стране "необходимо терпение в этих процессах".

Теги: НАТО, ядерное оружие, Швеция, членство
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